اداره طالبان در سال چهارم؛ فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌رو کدام‌اند؟

عصمت خراسانلی، کارشناس مسائل ایران و افغانستان، در گفت‌وگو با تی‌آرتی فارسی ضمن ارزیابی چهار سال حاکمیت اداره طالبان، تأمین نسبی امنیت را مهم‌ترین دستاورد و بحران اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی را اصلی‌ترین چالش این اداره دانست.