چرا اسرائیل برای حمله به برنامه هسته‌ای ایران به توان نظامی آمریکا نیاز دارد؟

با ادامه تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، فردو به نقطه‌ تمرکز تل‌آویو تبدیل شده است؛ سایتی زیرزمینی و مستحکم که به‌نظر می‌رسد تنها بمب‌ سنگرشکن آمریکایی توان نفوذ به آن را دارد و همین وابستگی، فشار اسرائیل برای مداخله نظامی آمریکا را افزایش داده است.