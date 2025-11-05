گزارش ویژه
گزارش ویژه - آیا منطقه در آستانه جنگی تازه قرار دارد؟
در ارزیابی تحولات اخیر میان ایران و اسرائیل، دکتر سرحان آفاجان مدیر مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا در گفتوگو با تیآرتی فارسی احتمال وقوع جنگ تازه در آینده نزدیک را کم میداند؛ اما هشدار میدهد که خطر افزایش تنش و تغییر روند وجود دارد.
تزریق طلا به چشم؛ روشی نوین برای بازیابی بینایی
محققان با بهرهگیری از تزریق نانوذرات طلا و تحریک آن با نور مادون قرمز، روشی نوآورانه و انقلابی برای بازگرداندن بینایی میلیونها نفر در جهان ارائه میدهند.
خلع سلاح حزبالله و آینده لبنان
موضوع خلع سلاح حزب الله لبنان به یکی از اصلیترین مباحث سیاسی لبنان و منطقه در هفتههای اخیر تبدیل شده است. تیآرتی فارسی در گفتوگو با طوبی ییلدیز، کارشناس بنیاد مطالعات ترکیه، به بررسی جوانب مختلف این موضوع پرداخت.
چه آیندهای در انتظار مکانیسم ماشه است؟
با نزدیکشدن به انقضای مکانیسم ماشه، سرنوشت این سازوکار و پیامدهای احتمالی آن برای ایران و منطقه در کانون توجه قرار گرفته است. دکتر مصطفی جانر در گفتوگو با تیآرتی فارسی هشدار میدهد فعالشدن آن دیپلماسی را مسدود و تنشها را تشدید میکند.
اداره طالبان در سال چهارم؛ فرصتها و تهدیدهای پیشرو کداماند؟
عصمت خراسانلی، کارشناس مسائل ایران و افغانستان، در گفتوگو با تیآرتی فارسی ضمن ارزیابی چهار سال حاکمیت اداره طالبان، تأمین نسبی امنیت را مهمترین دستاورد و بحران اقتصادی و محدودیتهای اجتماعی را اصلیترین چالش این اداره دانست.
از درگیریهای محلی تا حملات اسرائیل؛ جنوب سوریه چه سرنوشتی در پیش دارد؟
سیبل بلبل پهلوان و اورال طوغا در گفتوگو با تیآرتی فارسی، با تشریح درگیری اخیر در جنوب سوریه، به تحلیل اهداف مداخلهجویانه اسرائیل و چالشهای دولت انتقالی در مسیر تثبیت اقتدار ملی پرداختند.
همه چیز درباره تکنوپارکهای ترکیه
چرا روسیه اداره طالبان را به رسمیت شناخت و چه تاثیری میتواند به همراه داشته باشد؟
اسرائیل از سال ۱۹۶۷ بیش از یک میلیون فلسطینی را زندانی کرده است
از حادثه آزال تا یکاترینبورگ؛ سایه بیاعتمادی بر روابط آذربایجان و روسیه
در پی کشتهشدن دو آذربایجانی مقیم روسیه در جریان بازرسی امنیتی در یکاترینبورگ، روابط باکو و مسکو که پس از سقوط هواپیمای آزال در دسامبر ۲۰۲۴ تیره شده بود، وارد مرحلهای تازه از تنش شده که میتواند بر معادلات ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی تأثیرگذار باشد.
دوازده روز درگیری ایران و اسرائیل؛ چه آیندهای پیش روی منطقه است؟
درگیری نظامی دوازدهروزه ایران و اسرائیل با اعلام آتشبس پایان یافت؛ اورال طوغا و دکتر مصطفی جانر در گفتوگو با تیآرتی فارسی از پیامدهای این درگیری، تحولات بازدارندگی و چشمانداز آینده منطقه بعد از این درگیری را تحلیل کردند.
در دوازده روز درگیری میان ایران و اسرائیل چه شد و چه گذشت؟
ایران و اسرائیل در دوازده روز درگیری مستقیم، حملات گسترده موشکی، پهپادی و سایبری را علیه یکدیگر انجام دادند که تنشها را به سطحی بیسابقه در منطقه رساند و نهایتاً با اعلام آتشبس متوقف شد. این گزارش به بررسی کلیات این درگیری میپردازد.
سرنوشت ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ایران چه شده است؟
پس از حملات هوایی آمریکا به سه مرکز هستهای ایران، سرنوشت ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با غنای ۶۰ درصد در هالهای از ابهام قرار گرفته است. تصاویر ماهوارهای و گزارشها از جابهجایی احتمالی این مواد پیش از حملات خبر میدهند.
چرا اسرائیل برای حمله به برنامه هستهای ایران به توان نظامی آمریکا نیاز دارد؟
با ادامه تنشها میان ایران و اسرائیل، فردو به نقطه تمرکز تلآویو تبدیل شده است؛ سایتی زیرزمینی و مستحکم که بهنظر میرسد تنها بمب سنگرشکن آمریکایی توان نفوذ به آن را دارد و همین وابستگی، فشار اسرائیل برای مداخله نظامی آمریکا را افزایش داده است.
چرا تأسیسات هستهای نطنز ایران بارها هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است؟
تأسیسات غنیسازی هستهای ایران، بهویژه مرکز نطنز، طی سالها هدف حملات پنهان و آشکار اسرائیل قرار گرفته است تا برنامه هستهای این کشور محدود و از پیشرفت تولید اورانیوم غنیشده جلوگیری شود.
با حملات اسرائیل به ایران چه آیندهای در انتظار خاورمیانه است؟
دکتر سرحان آفاجان مدیر مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا و اورال طوغا، کارشناس این مرکز در گفتوگو با تیآرتی فارسی تحولات اخیر درگیری میان اسرائیل و ایران را تحلیل کرده و تأثیرات آن را بر امنیت و ثبات منطقه خاورمیانه بررسی کردند.
تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران به چه معناست؟
لغو تحریمهای سوریه چه تأثیراتی بر آینده این کشور میتواند داشته باشد؟
گالاتاسارای؛ فاتحان اروپا، شیرهای زرد و قرمز روی مرز دو قاره
آیا اروپا همچنان بازیگری تاثیرگذار در پرونده هستهای ایران است؟
آیا احتمال خرابکاری در انفجارها و آتشسوزیهای روی داده در ایران وجود دارد؟
در پی انفجار بندر شهید رجایی، آتشسوزی و انفجارهای متعدد در ایران، اورال طوغا و رحیم فرزام در گفتوگو با تیآرتی فارسی احتمال خرابکاری هدفمند و ضعفهای ایمنی را بررسی کرده و گمانهزنیها درباره دخالت خارجی را مطرح کردند.
