اعتراف فرمانده RSF به کشتار بیش از ۲ هزار غیرنظامی در الفاشر
گزارشها حاکی است یکی از فرماندهان نیروهای پشتیبانی سریع در سودان ، بیش از ۲۰۰۰ غیرنظامی را در شمال دارفور کشته و صحنههای این کشتار را بهصورت زنده منتشر کرده است.
آغاز محاکمه شرکت لافارژ به اتهام تأمین مالی گروه تروریستی داعش در سوریه
محاکمه شرکت فرانسوی لافارژ به اتهام تأمین مالی گروه تروریستی داعش و نقض تحریمهای بینالمللی در جریان فعالیتهای این شرکت در شمال سوریه، روز سهشنبه در دادگاه جنایی پاریس آغاز شد.
ابراز نگرانی دبیرکل سازمان ملل نسبت به تداوم نقض آتشبس در غزه
آنتونیو گوترش با ابراز نگرانی عمیق از تداوم نقض آتشبس در غزه، از همه طرفها خواست حملات را متوقف کرده و به مفاد مرحله نخست توافق پایبند باشند.
روایتهای تکاندهنده بازماندگان از فاجعه انسانی در الفاشر
در حالیکه کارکنان امدادی در منطقه تاویلا نسبت به گسترش قحطی، بیماری و موج تازهای از آوارگی هشدار میدهند، بازماندگان از شهر الفاشر از صحنههای کشتار جمعی و فرارهای ناامیدانه سخن میگویند.
دعوت مرتس از رئیسجمهور سوریه برای گفتوگو درباره بازسازی و بازگشت پناهجویان
فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان، از احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه برای سفر به برلین و گفتوگو درباره روابط دوجانبه، بازسازی اقتصادی و بازگشت پناهجویان سوری دعوت کرد.
بنبست در کنگره؛ تعطیلی دولت آمریکا وارد سیوپنجمین روز بیسابقه خود شد
جمهوریخواهان حامی ترامپ با اکثریت ۵۳ در برابر ۴۷ سنا را در اختیار دارند، اما برای عبور از آستانه ۶۰ رأی و تصویب لوایح، به حمایت دستکم هفت سناتور دموکرات نیازمندند.
گزارش ویژه - آیا منطقه در آستانه جنگی تازه قرار دارد؟
در ارزیابی تحولات اخیر میان ایران و اسرائیل، دکتر سرحان آفاجان مدیر مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا در گفتوگو با تیآرتی فارسی احتمال وقوع جنگ تازه در آینده نزدیک را کم میداند؛ اما هشدار میدهد که خطر افزایش تنش و تغییر روند وجود دارد.
تزریق طلا به چشم؛ روشی نوین برای بازیابی بینایی
خلع سلاح حزبالله و آینده لبنان
چرا روسیه در مناقشه با جمهوری آذربایجان عقبنشینی کرده است؟
روسیه بهمنظور حفظ روابط راهبردی با آذربایجان در برخی مواضع پیشین خود بازنگری کرده، اما با توجه به افزایش فشارها در عرصه سیاست خارجی، همچنان با چالشی جدی مواجه است.
مصر در دو راهی بحران غزه؛ فشار خارجی، چالش داخلی و گزینههای راهبردی
اگر آلبانیز برکنار شود، سازمان ملل اعتبار و اقتدار اخلاقی خود را از دست خواهد داد
اسلامهراسی در تاریخ معاصر جهان
شریان حیاتی جدید اسرائیل: پایگاههای روسیه
روایتهای تکاندهنده بازماندگان از فاجعه انسانی در الفاشر
در حالیکه کارکنان امدادی در منطقه تاویلا نسبت به گسترش قحطی، بیماری و موج تازهای از آوارگی هشدار میدهند، بازماندگان از شهر الفاشر از صحنههای کشتار جمعی و فرارهای ناامیدانه سخن میگویند.
دعوت مرتس از رئیسجمهور سوریه برای گفتوگو درباره بازسازی و بازگشت پناهجویان
فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان، از احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه برای سفر به برلین و گفتوگو درباره روابط دوجانبه، بازسازی اقتصادی و بازگشت پناهجویان سوری دعوت کرد.
بنبست در کنگره؛ تعطیلی دولت آمریکا وارد سیوپنجمین روز بیسابقه خود شد
جمهوریخواهان حامی ترامپ با اکثریت ۵۳ در برابر ۴۷ سنا را در اختیار دارند، اما برای عبور از آستانه ۶۰ رأی و تصویب لوایح، به حمایت دستکم هفت سناتور دموکرات نیازمندند.
