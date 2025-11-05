بن‌بست در کنگره؛ تعطیلی دولت آمریکا وارد سی‌وپنجمین روز بی‌سابقه خود شد

جمهوری‌خواهان حامی ترامپ با اکثریت ۵۳ در برابر ۴۷ سنا را در اختیار دارند، اما برای عبور از آستانه ۶۰ رأی و تصویب لوایح، به حمایت دست‌کم هفت سناتور دموکرات نیازمندند.