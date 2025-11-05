دو تبعه فرانسوی در ایران به صورت مشروط آزاد شدند

دو تبعه فرانسوی که در ایران به اتهام جرایم امنیتی بازداشت بودند، با تصمیم قضایی ایران و به صورت مشروط آزاد شدند.