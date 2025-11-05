سخنگوی شورای نگهبان ایران: ۲۵ ناظر انتخاباتی در درگیری ۱۲ روزه کشته شدند
سخنگوی شورای نگهبان ایران با اشاره به اینکه در درگیری ۱۲ روزه با اسرائیل، ۲۵ نفر از ناظران انتخاباتی ایران جان خود را از دست دادند، اعلام کرد این وضعیت، جنایتهای اسرائیل و بیاعتباری ادعاهای غرب درباره حقوق بشر را آشکار میکند.
تحلیل
