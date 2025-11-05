منطقه‌
بررسی توسعه همکاری‌های هوانوردی میان تاجیکستان و قطر در دوحه
تاجیکستان و قطر در نشستی در دوحه درباره راه‌اندازی پروازهای مستقیم، توسعه پروازهای باری و گسترش هوانوردی تجاری میان دو کشور گفت‌وگو کردند.
زلزله ۶.۳ ریشتری در شمال افغانستان؛ دست‌کم ۲۰ کشته
ساکنان شمال افغانستان پس از زمین‌لرزه شدید ۶.۳ ریشتری که دست‌کم ۲۰ کشته و نزدیک به هزار زخمی برجای گذاشت، عملیات آواربرداری را آغاز کرده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان ایران: ۲۵ ناظر انتخاباتی در درگیری ۱۲ روزه کشته شدند
سخنگوی شورای نگهبان ایران با اشاره به اینکه در درگیری ۱۲ روزه با اسرائیل، ۲۵ نفر از ناظران انتخاباتی ایران جان خود را از دست دادند، اعلام کرد این وضعیت، جنایت‌های اسرائیل و بی‌اعتباری ادعاهای غرب درباره حقوق بشر را آشکار می‌کند.
گزارش ویژه - آیا منطقه در آستانه جنگی تازه قرار دارد؟
تزریق طلا به چشم؛ روشی نوین برای بازیابی بینایی
خلع سلاح حزب‌الله و آینده لبنان
نمایش «اؤلولری قویلایین» به زبان ترکی با پیام صلح و انسانیت در تبریز به روی صحنه می‌رود
نمایش «اؤلولری قویلایین» در تبریز به روی صحنه می‌رود. اثری به کارگردانی نازیلا ایران‌زاد بنام که با محوریت صلح و انسانیت، تجربه‌ای از تلفیق تراژدی و طنز را برای مخاطبان رقم می‌زند.
ایران خواستار بررسی فوری برنامه هسته‌ای آمریکا در شورای امنیت شد
نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت، اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره آغاز آزمایش‌های هسته‌ای را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف کرد و خواستار بررسی فوری این موضوع در شورای امنیت شد.
دو تبعه فرانسوی در ایران به صورت مشروط آزاد شدند
دو تبعه فرانسوی که در ایران به اتهام جرایم امنیتی بازداشت بودند، با تصمیم قضایی ایران و به صورت مشروط آزاد شدند.
