تحلیل
رشد بایکار و نقش آن در صنعت دفاعی ترکیه
شرکت بایکار طی دو دهه گذشته با تولید پهپادهای پیشرفته و توسعه فناوریهای ملی، از یک تولیدکننده نوپا به یکی از مؤثرترین بازیگران صنعت دفاعی و نماد قدرت فناورانه ترکیه در سطح منطقهای و جهانی تبدیل شده است.
آخیگری؛ نهاد اجتماعی و اقتصادی ترکها در آنادولو
آخیگری نهادی صنفی و اخلاقی بود که با رهبری آخی اوران در سدههای میانه شکل گرفت و با تلفیق آموزههای صوفیانه، فلسفی و اجتماعی، نقش مهمی در سازماندهی اقتصاد، تربیت حرفهای، تقویت هویت ملی و تثبیت حضور ترکها در آنادولو ایفا کرد.
تحولات ترکیه در حوزه صنایع دفاعی طی دو دهه اخیر
طی دو دهه گذشته، ترکیه در صنایع دفاعی با تمرکز بر ملیسازی، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و بهرهگیری از اراده سیاسی، به یکی از بازیگران مؤثر جهانی بدل شده و اکنون با پروژههایی چون جنگنده ملی کاآن و سامانه گنبد فولادی مسیر استقلال کامل را میپیماید.
آیا جهان از الگوی روسیه در قبال افغانستان پیروی خواهد کرد؟
روسیه اولین کشوری است که بهطور رسمی اداره طالبان را به رسمیت شناخته است؛ اقدامی که ممکن است زمینهساز تغییر موضع سایر کشورها نسبت به اداره طالبان شود.
کودتای نافرجام ۱۵ جولای و پیروزی بزرگ ملت ترک
در شب ۱۵ جولای ۲۰۱۶، تلاش برای کودتای خائنانه با ایستادگی مردم ترکیه ناکام ماند. عزم ملی و حضور گسترده شهروندان باعث شکست برنامههای گروه تروریستی «فتو» شد.
چرا روسیه در مناقشه با جمهوری آذربایجان عقبنشینی کرده است؟
روسیه بهمنظور حفظ روابط راهبردی با آذربایجان در برخی مواضع پیشین خود بازنگری کرده، اما با توجه به افزایش فشارها در عرصه سیاست خارجی، همچنان با چالشی جدی مواجه است.
انقلاب خودروهای برقی در ترکیه؛ داستان توگ
اولین اسناد مکتوب کشف شده آنادولو در مرکز کولتپه
تاناباتها؛ عزیزان ازدسترفته به حرف میآیند! غیراخلاقی یا واقعیت مدرن؟
مصر در دو راهی بحران غزه؛ فشار خارجی، چالش داخلی و گزینههای راهبردی
مصر تحتفشارهای بینالمللی برای تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه به غزه قرار دارد. ملاحظات امنیتی، تهدیدهای داخلی و محاسبات ژئوپلیتیکی، قاهره را با تصمیمی دشوار مواجه کرده است؛ اینکه وضعیت موجود را حفظ کند یا نقش تاریخی خود را در بحران بازتعریف کند.
اگر آلبانیز برکنار شود، سازمان ملل اعتبار و اقتدار اخلاقی خود را از دست خواهد داد
در برههای که جهان بیش از هر زمان دیگری به شجاعت و عدالتخواهی نیاز دارد، سازمان ملل در معرض خطر خاموشکردن صدای یکی از مؤثرترین مدافعان حقوق فلسطینیان است.
اسلامهراسی در تاریخ معاصر جهان
اسلامهراسی در دوران معاصر به طور گستردهای از طریق رسانهها و سیاستهای تبعیضآمیز گسترشیافته است. این پدیده نهتنها مسلمانان را هدف قرار داده، بلکه بر روابط بینالمللی، سیاستهای مهاجرتی و فرهنگها در سطح جهانی تأثیر گذاشته است.
شریان حیاتی جدید اسرائیل: پایگاههای روسیه
تلآویو با هدف حفظ توازن قدرت در منطقه، تلاش میکند از طریق رایزنیهای سیاسی، حضور نظامی روسیه در سوریه را تقویت کند، اقدامی که میتواند بر تحولات منطقه تأثیرگذار باشد.
روابط جدید ترکیه و عراق؛ نوید ثبات برای منطقه
روابط جدید ترکیه و عراق به کابوس بزرگی برای گروه تروریستی پ.ک.ک تبدیل شده است.
بیانیه شوشا؛ نقطهٔ عطفی در روابط آذربایجان و ترکیه
بیانیه شوشا از نظر نمادین بودن پیروزی قاطع آذربایجان در جنگ دوم قرهباغ و وضعیت جدید ایجاد شده با این پیروزی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
راز و رمزهای باشکوهترین مسجد جهان؛ ایاصوفیه
ایاصوفیه، بهعنوان یکی از مهمترین بناهای ترکیه، در زمره باشکوهترین بناهای تاریخ معماری جهان نیز جای میگیرد.
چه چیزی در حال سوق دادن شرکتهای کشتیرانی به سمت سوختهای جایگزین است؟
گوبکلیتپه میراثی ارزشمند برای تمدن بشری
اسد رفت، آیا پایگاهها خواهند ماند؟
هنر دیجیتال در ترکیه؛ دنیای هنر از بوم تا بایت
جنگ سایبری با هوش مصنوعی: تهدیدی تازه برای امنیت جهانی
جنگهای سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی تهدیدی جدی برای امنیت زیرساختهای حیاتی و ثبات جهانی محسوب میشوند. پیشرفت سریع این فناوریها دولتها را به افزایش تدابیر امنیتی واداشته است.
