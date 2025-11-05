آخی‌گری؛ نهاد اجتماعی و اقتصادی ترک‌ها در آنادولو

آخی‌گری نهادی صنفی و اخلاقی بود که با رهبری آخی اوران در سده‌های میانه شکل گرفت و با تلفیق آموزه‌های صوفیانه، فلسفی و اجتماعی، نقش مهمی در سازماندهی اقتصاد، تربیت حرفه‌ای، تقویت هویت ملی و تثبیت حضور ترک‌ها در آنادولو ایفا کرد.