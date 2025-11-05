محیط زیست

محیط زیست

آلودگی شدید هوا در خوزستان ایران؛ چندین شهر در وضعیت قرمز قرار گرفتند
هوای شش شهر خوزستان از جمله اهواز، ماهشهر و بهبهان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفته است. بنا بر اعلام مقامات محلی، هیچ‌یک از شهرهای استان در وضعیت پاک نیستند و تنها چند شهر کیفیت هوای قابل‌قبول دارند.
افزایش بیماران تنفسی در استان خوزستان ایران در پی تداوم آلودگی هوا
با ادامه آلودگی هوا در استان خوزستان ایران، شمار بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی افزایش یافته است. رئیس مرکز بهداشت این استان می‌گوید روزانه بین ۷۰۰ تا هزار بیمار جدید به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند.
آغاز اجرای طرح بارورسازی ابرها در ایران از استان آذربایجان شرقی؛ ۱۴ ژنراتور مستقر شدند
در پی تشکیل سومین جلسه کمیته راهبری بارورسازی ابرها، آذربایجان شرقی به‌عنوان اولین استان در ایران اجرای این پروژه را آغاز کرده است. مسئولان وزارت نیرو می‌گویند این اقدام می‌تواند بخشی از راهکار بلندمدت برای افزایش بهره‌وری منابع آبی این کشور باشد.
دریاچه طبیعی سراب نیلوفر در کرمانشاه ایران کاملاً خشک شده است
مقام‌های محیط‌زیست ایران از خشک‌شدن کامل دریاچه طبیعی سراب نیلوفر استان کرمانشاه این کشور خبر داده‌اند.
تعطیلی مدارس و کاهش ساعت کاری ادارات منطقه سیستان در جنوب شرق ایران به‌دلیل طوفان گرد و خاک
با تشدید طوفان گرد و خاک در شمال استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران، فعالیت تمامی مدارس منطقه سیستان در روز یکشنبه متوقف و ساعت کاری ادارات، بانک‌ها و بیمه‌ها دو ساعت کاهش یافت.
استان فارس با کاهش شدید بارندگی و افت منابع زیرزمینی روبه‌روست
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس از افت چشمگیر بارندگی و کاهش ذخایر آب سطحی و زیرزمینی این استان خبر داد. او تأکید کرد برداشت‌های سنگین از چاه‌های مجاز و غیرمجاز و تداوم خشکسالی فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد کرده است.
