افزایش بیماران تنفسی در استان خوزستان ایران در پی تداوم آلودگی هوا
با ادامه آلودگی هوا در استان خوزستان ایران، شمار بیماران مراجعهکننده به مراکز درمانی افزایش یافته است. رئیس مرکز بهداشت این استان میگوید روزانه بین ۷۰۰ تا هزار بیمار جدید به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی مراجعه میکنند.
آغاز اجرای طرح بارورسازی ابرها در ایران از استان آذربایجان شرقی؛ ۱۴ ژنراتور مستقر شدند
در پی تشکیل سومین جلسه کمیته راهبری بارورسازی ابرها، آذربایجان شرقی بهعنوان اولین استان در ایران اجرای این پروژه را آغاز کرده است. مسئولان وزارت نیرو میگویند این اقدام میتواند بخشی از راهکار بلندمدت برای افزایش بهرهوری منابع آبی این کشور باشد.
هوای پایتخت ایران در وضعیت ناسالم قرار گرفت
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از قرارگرفتن هوای پایتخت ایران در وضعیت ناسالم خبر داد و هشدار داد که با ادامه وزش باد و گردوخاک، این شرایط ممکن است تداوم داشته باشد.