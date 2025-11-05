آلودگی شدید هوا در خوزستان ایران؛ چندین شهر در وضعیت قرمز قرار گرفتند

هوای شش شهر خوزستان از جمله اهواز، ماهشهر و بهبهان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفته است. بنا بر اعلام مقامات محلی، هیچ‌یک از شهرهای استان در وضعیت پاک نیستند و تنها چند شهر کیفیت هوای قابل‌قبول دارند.