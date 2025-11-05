علم‌وفناوری

A tech and science article is a type of writing focused on topics related to technology and science, aiming to inform, analyze, or explain recent developments, discoveries, innovations, or trends in these fields. These articles may be found in specialized publications like scientific journals, technology magazines, news outlets, or online platforms dedicated to science and tech.

ترکیه بزرگ‌ترین ماهواره بخش خصوصی خود را به فضا پرتاب کرد
شرکت فضایی فرغانی ترکیه دومین و بزرگ‌ترین ماهواره بخش خصوصی ترکیه را با موفقیت از پایگاه فضایی کیپ کاناورال آمریکا به مدار زمین فرستاد؛ مأموریتی که گامی تازه در مسیر توسعه سامانه موقعیت‌یابی ملی و دسترسی مستقل کشور به فضا محسوب می‌شود.
ترکیه در سال ۲۰۲۶ با تمرکز بر فناوری‌های نوین دفاعی، صادرات ۸ میلیارددلاری را هدف قرار داده است
ترکیه در سال ۲۰۲۶ با تمرکز بر فناوری‌های نوین دفاعی از جمله کوانتومی، هوش مصنوعی و سامانه‌های خودکار، دستیابی به ۸ میلیارد دلار صادرات در بخش دفاع و هوافضا را هدف‌گذاری کرده است.
ورود اوپن‌ای‌آی به رقابت مرورگرها با معرفی اطلس
شرکت اوپن‌ای‌آی، سازنده هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی، از مرورگر جدیدی با نام اطلس رونمایی کرد؛ مرورگری که با قابلیت‌های هوش مصنوعی و حالت نماینده طراحی شده و هدف آن، تبدیل چت‌جی‌پی‌تی به ابزار مرکزی مرور و جست‌وجو در اینترنت است.
تحلیل
opinion
گوگل بزرگ‌ترین مرکز هوش مصنوعی خارج از آمریکا را در هند می‌سازد
گوگل اعلام کرده است با سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارددلاری در ایالت آندرا پرادش هند، بزرگ‌ترین مرکز داده و قطب هوش مصنوعی خود در خارج از ایالات متحده را ایجاد می‌کند؛ اقدامی که به گفته مقام‌های هند، گامی مهم در جهت تقویت آینده دیجیتال این کشور است.
موشک هایپرسونیک تایفون بلاک-۴، توان بازدارندگی ترکیه را تقویت می‌کند
مدیرعامل شرکت روکتسان اعلام کرد موشک هایپرسونیک تایفون بلاک-۴ با اتکا به توان داخلی، بازدارندگی قابل‌توجهی برای ترکیه ایجاد کرده و گامی مهم در مسیر استقلال کامل دفاعی کشور است.
هفته نوآوری ترکیه با محوریت هوش مصنوعی در استانبول برگزار می‌شود
دوازدهمین دوره هفته نوآوری ترکیه اوایل اکتبر با محوریت هوش مصنوعی و با حضور بیش از ۱۲۰ سخنران برجسته در مرکز کنگره خلیج استانبول برگزار خواهد شد. این رویداد با حمایت وزارت بازرگانی و میزبانی مجمع صادرکنندگان ترکیه برگزار می‌شود.
