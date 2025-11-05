ورود اوپن‌ای‌آی به رقابت مرورگرها با معرفی اطلس

شرکت اوپن‌ای‌آی، سازنده هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی، از مرورگر جدیدی با نام اطلس رونمایی کرد؛ مرورگری که با قابلیت‌های هوش مصنوعی و حالت نماینده طراحی شده و هدف آن، تبدیل چت‌جی‌پی‌تی به ابزار مرکزی مرور و جست‌وجو در اینترنت است.