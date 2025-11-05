تحلیل
جنگ سایبری با هوش مصنوعی: تهدیدی تازه برای امنیت جهانی
جنگهای سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی تهدیدی جدی برای امنیت زیرساختهای حیاتی و ثبات جهانی محسوب میشوند. پیشرفت سریع این فناوریها دولتها را به افزایش تدابیر امنیتی واداشته است.
گوگل بزرگترین مرکز هوش مصنوعی خارج از آمریکا را در هند میسازد
گوگل اعلام کرده است با سرمایهگذاری ۱۵ میلیارددلاری در ایالت آندرا پرادش هند، بزرگترین مرکز داده و قطب هوش مصنوعی خود در خارج از ایالات متحده را ایجاد میکند؛ اقدامی که به گفته مقامهای هند، گامی مهم در جهت تقویت آینده دیجیتال این کشور است.