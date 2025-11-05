خاورميانه

سربازان اسرائیلی محکوم شده به ‌تجاوز به یک فلسطینی در مرکز شکنجه سدی‌تیمان‌، خواستار تقدیر شده‌اند
سربازان نقابدار اسرائیلی در بیرون دادگاه عالی در قدس غربی کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و خواستار تقدیر از تجاوز گروهی به یک فلسطینی ربوده شده شدند.
حمایت نتانیاهو از تلاش بن گویر برای اعدام فلسطینیان در زندان‌ها
بنیامین نتانیاهو از قانون جنجالی مجازات اعدام برای زندانیان فلسطینی که توسط حزب قدرت یهودی بن گویر در کنست ارائه شده است، حمایت می‌کند.
ارزیابی ماهواره‌ای سازمان ملل نشان می‌دهد که ۸۱ درصد از سازه‌های غزه آسیب دیده‌اند
سازمان ملل متحد اعلام کرد بر اساس تازه‌ترین ارزیابی ماهواره‌ای، حدود ۸۱ درصد از سازه‌های غزه در جریان دو سال حملات اسرائیل آسیب دیده‌اند. این نهاد هشدار داده است که با وجود گسترش عملیات امدادی، نیازهای انسانی همچنان گسترده باقی مانده است.
مذاکرات سطح بالای چند کشور مسلمان درباره آتش‌بس غزه در استانبول برگزار می‌شود
وزیر امور خارجه ترکیه، روز دوشنبه در استانبول میزبان نشست وزرای امور خارجه چند کشور مسلمان خواهد بود تا درباره تحولات آتش‌بس و وضعیت انسانی در غزه گفت‌وگو کنند.
اسرائیل قصد دارد ساخت دو هزار واحد جدید در کرانه باختری اشغالی را تصویب کند
به گفته وزیر دارایی اسرائیل، شورای عالی برنامه‌ریزی اسرائیل در نشست آینده خود ساخت نزدیک به دو هزار واحد جدید شهرک‌سازی در کرانه باختری اشغالی را تصویب خواهد کرد.
فرانسه و اسپانیا خواستار اصلاح حق وتو در شورای امنیت برای تحقق عدالت در غزه شدند
فرانسه و اسپانیا در مجمع صلح پاریس بر ضرورت اصلاح حق وتو در شورای امنیت تأکید و اعلام کردند این سازوکار نباید مانع اقدام جهانی برای عدالت در غزه شود.
