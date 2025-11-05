اسرائیل معتقد است در نسل‌کشی غزه شدیدترین واکنش‌‌ها را از ترکیه دیده است

وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرد ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، علاوه بر اظهارات انتقادی، اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی نیز در قبال تل‌آویو در واکنش به حملات اسرائیل علیه غزه انجام داده است.