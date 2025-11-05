ارزیابی ماهوارهای سازمان ملل نشان میدهد که ۸۱ درصد از سازههای غزه آسیب دیدهاند
سازمان ملل متحد اعلام کرد بر اساس تازهترین ارزیابی ماهوارهای، حدود ۸۱ درصد از سازههای غزه در جریان دو سال حملات اسرائیل آسیب دیدهاند. این نهاد هشدار داده است که با وجود گسترش عملیات امدادی، نیازهای انسانی همچنان گسترده باقی مانده است.
اسرائیل معتقد است در نسلکشی غزه شدیدترین واکنشها را از ترکیه دیده است
وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرد ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، علاوه بر اظهارات انتقادی، اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی نیز در قبال تلآویو در واکنش به حملات اسرائیل علیه غزه انجام داده است.