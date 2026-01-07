خاورمیانه و پرونده هستهای ایرانپرونده هستهای ایران از جمله مسائل مهم منطقهای و جهانی محسوب میشود، در این گزارش به بررسی جوانب مختلف این مسئله و برخی از سیاستهای ترکیه در سالهای گذشته در قبال آن پرداختیم.
دبیرستان بینالمللی امام خطیب فاتح سلطان محمددر قلب استانبول و در محله تاریخی فاتح، دبیرستان بینالمللی امام خطیب فاتح سلطان محمد در حال فعالیت میباشد؛ مدرسهای که هر ساله دانشآموزانی از کشورهای مختلف مسلمان به فراگیری علوم دینی و تجربی در بالاترین سطح میپردازند.
۳۰ آگوست؛ یکصدوسومین سالگرد «روز پیروزی» ترکیه
ترکیه در ۳۰ آگوست، یکصد و سومین سالگرد «روز پیروزی» را گرامی میدارد؛ روزی که نماد اراده و اتحاد ملت ترک در حفاظت از تمامیت و استقلال کشور است.
این دستاورد تاریخی با «حمله بزرگ» تحقق یافت و پایههای تأسیس جمهوری ترکیه را بنا نهاد و با امضای «معاه
رقابت بر سر عناصر نادر خاکیعناصر کمیاب زمین، داراییهای استراتژیکی هستند که به محور رقابت قدرتهای جهانی تبدیل شدهاند. این عناصر نقش حیاتی در صنایع دفاعی، فناوریهای پیشرفته و انرژیهای نو ایفا میکنند و به اهرم ژئوپلیتیکی کلیدی تبدیل شدهاند.
دالان زنگزور چیست؟دالان زنگزور یک مسیر حملونقل به طول ۴۳ کیلومتر است که بر اساس بند نهم توافق آتشبس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قرهباغ در حال احداث است. این دالان از کجا آغاز و به کجا ختم میشود و چه اهمیتی دارد؟
آخیگری چیست و آخی اوران کیست؟آخی اوران که مزار وی هم اکنون در شهر قیرشهیر ترکیه میباشد و متولد شهر خوی در ایران است نقش مهمی در تاسیس و گسترش نهاد آخیگری در آنادولو داشته است.
سکههای سلجوقی؛ از ایران تا آنادولودر سدههای میانه از دل دشتهای پهناور آسیای مرکزی، قومی ترک برخاست که در پرتو اسلام، پرچم یک دولت سترگ را برافراشت؛ سلجوقیان. در زمان حکومت سلجوقیان سکههای سلجوقی نه تنها وسیلهای برای دادوستد، بلکه پیامآور قدرت، هنر و فرهنگ این امپراتوری بزرگ بود
VOD Vertical Videos
مراسم بینالمللی شب عروس در قونیه برگزار شدمراسم بینالمللی شب عروس مولانا، از ۷ تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵، به مناسبت هفتصد و پنجاه و دومین سالگرد درگذشت مولانا جلالالدین رومی، با حضور علاقهمندان از کشورهای مختلف جهان در شهر قونیه ترکیه برگزار شد.
کاهش کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستانطبق ارزیابی تازه سازمان ملل، میزان کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان کاهش یافته، اما همزمان هشدار داده میشود که فشار اقتصادی و کاهش کمکها میتواند روند فعلی را تهدید کند.
جمعیت افغانستان از مرز ۳۶ میلیون نفر گذشتجمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۶.۴ میلیون نفر برآورد شده؛ رقمی که بدون سرشماری سراسری و بر پایه مدلسازیهای آماری اعلام شده است.
تاریخچه زلزلههای افغانستان از گذشته تا امروزافغانستان در کمربند زلزلهخیز هیمالیا قرار دارد و بارها شاهد زمینلرزههای مرگبار بوده که هزاران قربانی و خسارات گسترده برجای گذاشته است.
سینما به زبان ترکی در ایرانسینمای ایران با ویژگیهای مختص به خود، جایگاهی ویژه در سینمای جهان دارد و در سالهای اخیر شاهد حضور فیلمهایی به زبان ترکی بوده است که با استقبال گسترده مخاطبان در ایران مواجه شده است.
کاهش شدید ذخایر آبی پنج سد تهرانبا کاهش بیسابقه منابع آبی، تنها ۲۰ درصد از ظرفیت پنج سد اصلی تهران پر است و ذخایر این سدها نسبت به سال گذشته ۲۶۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
سدهای ایران تنها ۴۲ درصد آب دارندحجم آب موجود در مخازن سدهای ایران نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد کاهش یافته و تنها ۴۲ درصد ظرفیت آنها پر است.
VOD Horizontal Videos
مسئله آلودگی هوا در ایران به چه میزان جدی است؟آلودگی هوا در ایران به بحرانی فراگیر تبدیل شده که سلامت و زندگی میلیونها نفر را به خطر انداخته است.
خشکی صددرصدی در انتظار دریاچه ارومیهدریاچه ارومیه، که زمانی از بزرگترین دریاچههای آب شور جهان بود، اکنون در آستانه خشک شدن کامل قرار دارد. به گفته مسئولان محیط زیست ایران، بخش شمالی آن ظرف چند روز و بخش جنوبی تا پایان تابستان به طور کامل خشک خواهد شد.
بحران اقلیمی، کشاورزی افغانستان را فلج کرده است.تشدید بحران اقلیمی در افغانستان، کشاورزی را با خسارات ناشی از خشکسالی و سیلاب مواجه کرده و کشاورزان خواستار حمایت فوری دولت و نهادهای بینالمللیاند.
کابل درگیر شدیدترین بحران آبی تاریخ معاصر خود شدکابل با کاهش شدید منابع آب، در آستانه یکی از بیسابقهترین بحرانهای آبی تاریخ خود قرار گرفته و جان میلیونها نفر از ساکنان این شهر در معرض تهدید جدی است.
پنجمین سال خشکسالی پیاپی در ایرانشینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ایران با اشاره به اینکه این کشور در پنجمین سال خشکسالی متوالی قرار دارد، نسبت به تشدید بحرانهای زیستمحیطی از جمله خشکشدن تالابها و تشکیل کانونهای گردوغبار هشدار داد.
جنشواره بالنهای هوای گرم کاپادوکیادر مرکز ترکیه، جایی که هر طلوع خورشید با همراهی پرواز بالنهای رنگارنگ آغاز میشود، «جشنواره بینالمللی بالنهای هوای گرم کاپادوکیا» برگزار شد.
کاپادوکیا و «اوچ گوزلر»؛ تلفیق پدیدههای زمینشناسی با افسان«اوچ گوزلر» بهعنوان شاخصترین دودکشهای پری (پری باجالاری) در منطقه کاپادوکیا، نهتنها جلوهای کمنظیر از فرسایش طبیعی و تحولات زمینشناسی بهشمار میرود، بلکه بر پایه افسانههای محلی، نمادی از خانواده نیز محسوب میشود.
VOD Vertical Videos
موزه زئوگما؛ گنجینهای از تاریخ و هنر در قلب غازیعینتابدر مسیر تاریخی جاده ابریشم، موزه سرامیک زئوگما یکی از بزرگترین موزههای موزائیک جهان است که از زمان گشایش خود در سال ۲۰۱۱ تاکنون میزبان بیش از سهونیم میلیون بازدیدکننده بوده است.
ایاصوفیه؛ میراث ایمان و تاریخایاصوفیه، از برجستهترین نمادهای جهان اسلام و شاهکارهای تاریخ معماری، پس از فتح استانبول در ۲۴ مه ۱۴۵۳ به دست سلطان محمد فاتح، به مسجدی باشکوه تبدیل شد و نزدیک به ۴۸۰ سال محل اقامه نماز مسلمانان بود.
چرا سلطنتطلبان ایران از نسلکشی در غزه حمایت کردند؟در حالی که جامعه بینالمللی حملات اسرائیل به غزه را محکوم کردند، برخی جریانهای سلطنتطلب ایرانی موضعی متفاوت اتخاذ کردند.
تیم فوتبال تراکتور قهرمان لیگ برتر ایران شدتیم فوتبال تراکتور قهرمان این فصل لیگ برتر ایران شد. این تیم با هوادارانی پرشور به عنوان تیم ترکها در ایران شناخته میشود.
واکنشهای جهانی به دو سال نسلکشی در غزهبا گذشت دو سال از آغاز حملات اسرائیل به غزه و جانباختن بیش از ۶۵ هزار فلسطینی، موجی از اعتراضات جهانی شکل گرفته است.
تجارت ترکیه با کشورهای عضو سازمان دولتهای ترک از ۶۲ میلیاردبر اساس دادههای رسمی، حجم مبادلات ترکیه با کشورهای عضو سازمان دولتهای ترک بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ به بیش از ۶۲ میلیارد دلار رسیده است.
افزایش ۴.۷ میلیارد دلاری صادرات صنعت نساجی ترکیهصنعت نساجی ترکیه در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۴.۷ میلیارد دلار صادرات ثبت کرد. بیشترین صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا انجام شد و استانبول در صدر شهرهای صادرکننده قرار گرفت.