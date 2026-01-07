ایاصوفیه؛ میراث ایمان و تاریخ ایاصوفیه، از برجسته‌ترین نمادهای جهان اسلام و شاهکارهای تاریخ معماری، پس از فتح استانبول در ۲۴ مه ۱۴۵۳ به دست سلطان محمد فاتح، به مسجدی باشکوه تبدیل شد و نزدیک به ۴۸۰ سال محل اقامه نماز مسلمانان بود. همین حالا تماشا کنید