حمایت هواداران ترکیه از غزه در دیدار مقدماتی جام جهانی
ترکیه
در شهر قونیه، هواداران تیم ملی فوتبال ترکیه همزمان با دیدار تیم‌های ترکیه و اسپانیا در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، با به نمایش گذاشتن پلاکاردی با مضمون «مرز رفح را باز کنید، نگاه‌ها به ناوگان صمود دوخته شده است» حمایت خود از مردم غزه را ابراز کردند.
8 سپتامبر 2025

