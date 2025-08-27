گزارش ویژهتحلیلمنطقهفرهنگ و هنرسیاستترکیه
حمله شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی به اتباع خارجی در فلسطین
00:22
سیاست
حمله شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی به اتباع خارجی در فلسطین
در یکی از روستاهای نزدیک «مسافر یطا» در کرانه باختری اشغالی، شهرک‌نشینان نقاب‌دار اسرائیلی به ساکنان فلسطینی و مهمانان خارجی حمله کردند که منجر به زخمی شدن چند نفر شد. خشونت‌های مشابه در این منطقه به یک رخداد مستمر و تکراری تبدیل شده است.
27 اوت 2025

در یکی از روستاهای نزدیک «مسافر یطا» در کرانه باختری اشغالی، شهرک‌نشینان نقاب‌دار اسرائیلی به ساکنان فلسطینی و مهمانان خارجی حمله کردند که منجر به زخمی شدن چند نفر شد. خشونت‌های مشابه در این منطقه به یک رخداد مستمر و تکراری تبدیل شده است.


ویدئوهای بیشتر
تی‌آر‌تی فارسی یک‌ساله شد
۳۳ هزار زن و کودک قربانی حملات اسرائیل به غزه طی دو سال
انجام موفق آزمایش پرتاب موشک بالستیک ترکیه
۱۵ دسامبر، روز جهانی خانواده زبان ترکی
رکورد تاریخی صادرات ترکیه در سال ۲۰۲۵؛ عبور از مرز ۳۹۰ میلیارد دلار
عمران دقنیش، چهره نمادین جنگ سوریه، پس از یک دهه روایت خود را بازگو می‌کند
مرمت قبرستان ترک‌ها در دمشق
آزمایش‌های خلبان خودکار پهپاد «آنکا ۳» با موفقیت انجام شد
رادیو و تلویزیون دولتی اسپانیا از یوروویژن ۲۰۲۶ کناره‌گیری کرد
پهپاد بایراکتار تی‌بی ۳ و شناور آلباتروس - اس اولین ماموریت مشترک را با موفقیت انجام دادند