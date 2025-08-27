حمله شهرکنشینان غیرقانونی اسرائیلی به اتباع خارجی در فلسطین
در یکی از روستاهای نزدیک «مسافر یطا» در کرانه باختری اشغالی، شهرکنشینان نقابدار اسرائیلی به ساکنان فلسطینی و مهمانان خارجی حمله کردند که منجر به زخمی شدن چند نفر شد. خشونتهای مشابه در این منطقه به یک رخداد مستمر و تکراری تبدیل شده است.
27 اوت 2025
