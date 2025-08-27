عمران دقنیش، چهره نمادین جنگ سوریه، پس از یک دهه روایت خود را بازگو می‌کند

۳۳ هزار زن و کودک قربانی حملات اسرائیل به غزه طی دو سال

حمله شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی به اتباع خارجی در فلسطین

در یکی از روستاهای نزدیک «مسافر یطا» در کرانه باختری اشغالی، شهرک‌نشینان نقاب‌دار اسرائیلی به ساکنان فلسطینی و مهمانان خارجی حمله کردند که منجر به زخمی شدن چند نفر شد. خشونت‌های مشابه در این منطقه به یک رخداد مستمر و تکراری تبدیل شده است.