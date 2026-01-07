ترکیه
بر اساس داده‌های رسمی شرکت انتقال برق ترکیه، تولید روزانه برق از انرژی بادی در کشور با ثبت ۲۵۳ هزار و ۱۲۸ مگاوات‌ساعت، به بالاترین سطح تاریخ خود رسید.
رئیس انجمن بهره‌وری انرژی ترکیه اعلام کرد حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه بهره‌وری انرژی طی ۲۰ سال گذشته به ۳.۵ میلیارد دلار رسیده است.
اردوغان به ترامپ: ونزوئلا نباید به بی‌ثباتی کشیده شود
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرد که در تماس تلفنی با دونالد ترامپ تأکید کرده است ونزوئلا نباید به سوی بی‌ثباتی کشانده شود و نقض حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل می‌تواند پیامدهای جدی جهانی به همراه داشته باشد.
وزیر امور خارجه ترکیه در نشست پاریس درباره اوکراین بر دیپلماسی تأکید می‌کند
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشست سطح رهبران ائتلاف مشتاقان در پاریس درباره اوکراین شرکت می‌کند؛ نشستی که به بررسی آخرین وضعیت مذاکرات صلح و نقش این ائتلاف در تضمین‌های امنیتی برای اوکراین می‌پردازد.
رئیس‌جمهور اردوغان: بازگشت ترکیه به برنامه اف-۳۵ برای تقویت امنیت ناتو ضروری است
رئیس‌جمهور اردوغان با تأکید بر ضرورت بازگشت آنکارا به برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ به رهبری آمریکا، اعلام کرد تحویل این هواپیماها و ادغام دوباره ترکیه در این برنامه می‌تواند به بهبود روابط با واشنگتن و تقویت امنیت ناتو کمک کند.
صادرات صنایع دفاعی و هوانوردی ترکیه در سال ۲۰۲۵ از ۱۰ میلیارد دلار عبور کرد
رئیس مرکز صنایع دفاعی ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد صادرات بخش دفاع و هوانوردی کشور در سال ۲۰۲۵ با رشدی نزدیک به ۴۸ درصد، به ۱۰ میلیارد و ۵۴ میلیون دلار رسیده و سهم این بخش در کل صادرات ترکیه به ۳٫۷ درصد افزایش یافته است.
