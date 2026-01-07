رئیس‌جمهور اردوغان: بازگشت ترکیه به برنامه اف-۳۵ برای تقویت امنیت ناتو ضروری است

رئیس‌جمهور اردوغان با تأکید بر ضرورت بازگشت آنکارا به برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ به رهبری آمریکا، اعلام کرد تحویل این هواپیماها و ادغام دوباره ترکیه در این برنامه می‌تواند به بهبود روابط با واشنگتن و تقویت امنیت ناتو کمک کند.