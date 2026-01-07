سیاست
مادورو در نخستین جلسه دادگاه نیویورک اتهامات «تروریسم مواد مخدر» را نپذیرفت
رئیس‌جمهور ربوده‌شده ونزوئلا، که مدعی است در عملیاتی نظامی از سوی نیروهای آمریکا از کشورش منتقل شده، در دادگاهی در نیویورک حاضر شد و با رد اتهامات «تروریسم مواد مخدر»، خود را همچنان رئیس‌جمهور این کشور دانست.
مادورو در نخستین جلسه دادگاه نیویورک اتهامات «تروریسم مواد مخدر» را نپذیرفت
دیدار ترامپ و الشرع در کاخ سفید و آینده سوریه
گزارش ویژه - آیا منطقه در آستانه جنگی تازه قرار دارد؟
تزریق طلا به چشم؛ روشی نوین برای بازیابی بینایی
حمله به کاروان نظامی در نیجریه؛ چندین سرباز جان باختند
در شمال‌شرق نیجریه، دست‌کم ۹ سرباز این کشور در پی برخورد کاروان نظامی با یک مین زمینی و سپس تیراندازی افراد مسلح در ایالت بورنو جان باختند و چند نفر دیگر زخمی شدند.
حمله به کاروان نظامی در نیجریه؛ چندین سرباز جان باختند
تحلیل
opinion
بیست‌وشش کشور اتحادیه اروپا پس از مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا خواستار رعایت حقوق بین‌الملل شدند
بیست‌وشش کشور عضو اتحادیه اروپا پس از مداخله نظامی ایالات متحده در ونزوئلا، با صدور بیانیه‌ای مشترک، خواستار خویشتنداری طرف‌ها و رعایت اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد شدند.
بیست‌وشش کشور اتحادیه اروپا پس از مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا خواستار رعایت حقوق بین‌الملل شدند
کوبا خواستار اقدام جمعی منطقه‌ای در برابر تهدیدهای آمریکا علیه ونزوئلا شد
وزیر امور خارجه کوبا با محکوم کردن حملات اخیر ایالات متحده به ونزوئلا، بر ضرورت اقدام جمعی کشورهای منطقه برای دفاع از استقلال و حاکمیت آمریکای لاتین و کارائیب تأکید کرد و این اقدامات را تهدیدی علیه همه جریان‌های سیاسی و ایدئولوژیک دانست.
کوبا خواستار اقدام جمعی منطقه‌ای در برابر تهدیدهای آمریکا علیه ونزوئلا شد
رئیس‌جمهور کلمبیا در واکنش به تهدیدهای ترامپ: برای دفاع از وطن سلاح برمی‌دارم
رئیس‌جمهور کلمبیا در واکنش به تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا، پس از ربوده شدن رئیس‌جمهور ونزوئلا توسط نیروهای ایالات متحده، اعلام کرد در صورت لزوم برای دفاع از کشورش سلاح به دست خواهد گرفت.
رئیس‌جمهور کلمبیا در واکنش به تهدیدهای ترامپ: برای دفاع از وطن سلاح برمی‌دارم
آمریکا در حال انجام برنامه‌ریزی‌های اولیه برای بازگشایی سفارت خود در ونزوئلا
دولت ایالات متحده اعلام کرد که در حال انجام برنامه‌ریزی‌های اولیه برای بازگشایی سفارت این کشور در کاراکاس است، هرچند تأکید شده که این روند هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.
آمریکا در حال انجام برنامه‌ریزی‌های اولیه برای بازگشایی سفارت خود در ونزوئلا