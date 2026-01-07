تحلیل
چرا روسیه در مناقشه با جمهوری آذربایجان عقبنشینی کرده است؟
روسیه بهمنظور حفظ روابط راهبردی با آذربایجان در برخی مواضع پیشین خود بازنگری کرده، اما با توجه به افزایش فشارها در عرصه سیاست خارجی، همچنان با چالشی جدی مواجه است.
کوبا خواستار اقدام جمعی منطقهای در برابر تهدیدهای آمریکا علیه ونزوئلا شد
وزیر امور خارجه کوبا با محکوم کردن حملات اخیر ایالات متحده به ونزوئلا، بر ضرورت اقدام جمعی کشورهای منطقه برای دفاع از استقلال و حاکمیت آمریکای لاتین و کارائیب تأکید کرد و این اقدامات را تهدیدی علیه همه جریانهای سیاسی و ایدئولوژیک دانست.