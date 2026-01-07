OPINION DETAIL
آتشفشان‌های ایران؛ تهدیدی پنهان برای شهرهای پرجمعیت
ایران بر کمربند فعال زلزله و آتش قرار دارد، جایی که کوه‌هایی چون دماوند، سبلان و تفتان، هرچند سال‌ها است خاموش‌اند، اما شواهد علمی نشان می‌دهد فعالیت درونی آن‌ها ادامه دارد و پایش مستمر آن‌ها ضرورت دارد.
رشد بایکار و نقش آن در صنعت دفاعی ترکیه
شرکت بایکار طی دو دهه گذشته با تولید پهپادهای پیشرفته و توسعه فناوری‌های ملی، از یک تولیدکننده نوپا به یکی از مؤثرترین بازیگران صنعت دفاعی و نماد قدرت فناورانه ترکیه در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است.
آخی‌گری؛ نهاد اجتماعی و اقتصادی ترک‌ها در آنادولو
آخی‌گری نهادی صنفی و اخلاقی بود که با رهبری آخی اوران در سده‌های میانه شکل گرفت و با تلفیق آموزه‌های صوفیانه، فلسفی و اجتماعی، نقش مهمی در سازماندهی اقتصاد، تربیت حرفه‌ای، تقویت هویت ملی و تثبیت حضور ترک‌ها در آنادولو ایفا کرد.
تحولات ترکیه در حوزه صنایع دفاعی طی دو دهه اخیر
طی دو دهه گذشته، ترکیه در صنایع دفاعی با تمرکز بر ملی‌سازی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بهره‌گیری از اراده سیاسی، به یکی از بازیگران مؤثر جهانی بدل شده و اکنون با پروژه‌هایی چون جنگنده ملی کاآن و سامانه گنبد فولادی مسیر استقلال کامل را می‌پیماید.
آیا جهان از الگوی روسیه در قبال افغانستان پیروی خواهد کرد؟
روسیه اولین کشوری است که به‌طور رسمی اداره طالبان را به رسمیت شناخته است؛ اقدامی که ممکن است زمینه‌ساز تغییر موضع سایر کشورها نسبت به اداره طالبان شود.
