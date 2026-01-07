آتشفشان‌های ایران؛ تهدیدی پنهان برای شهرهای پرجمعیت

ایران بر کمربند فعال زلزله و آتش قرار دارد، جایی که کوه‌هایی چون دماوند، سبلان و تفتان، هرچند سال‌ها است خاموش‌اند، اما شواهد علمی نشان می‌دهد فعالیت درونی آن‌ها ادامه دارد و پایش مستمر آن‌ها ضرورت دارد.