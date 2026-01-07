قوه قضاییه ایران: حکم اعدام متهم به جاسوسی برای موساد اجرا شد

قوه قضائیه ایران اعلام کرد حکم اعدام علی اردستانی، متهم به جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی و امنیتی موساد، در بامداد چهارشنبه ۷ ژانویه به اجرا درآمد.