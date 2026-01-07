منطقه‌
بیانیه شورای دفاع ایران درباره تهدیدات خارجی و خط قرمزهای امنیتی تهران
دبیرخانه شورای دفاع ایران با صدور بیانیه‌ای هشدار داد هرگونه تعرض یا ادامه رفتارهای خصمانه علیه این کشور، با واکنشی متناسب، قاطع و تعیین‌کننده روبه‌رو خواهد شد.
قوه قضاییه ایران: حکم اعدام متهم به جاسوسی برای موساد اجرا شد
قوه قضائیه ایران اعلام کرد حکم اعدام علی اردستانی، متهم به جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی و امنیتی موساد، در بامداد چهارشنبه ۷ ژانویه به اجرا درآمد.
تحلیل
opinion
دستورات رئیس قوه قضائیه ایران در‌باره اعتراضات جاری این کشور
رئیس قوه قضائیه ایران با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با عوامل ناآرامی‌ها اعلام کرد دستگاه قضایی این کشور در مواجهه با عوامل اخلال، هیچ‌گونه مماشات و ارفاقی نخواهد داشت و دادستان‌ها موظف به شناسایی و برخورد با عناصر اصلی هستند.
چین: پکن با هرگونه مداخله خارجی در ایران مخالف است
سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پکن به‌طور قاطع با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران مخالف است و از همه طرف‌ها خواست اقداماتی در جهت حفظ صلح و ثبات منطقه انجام دهند.
دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به اعتراضات ایران ابراز نگرانی کرد
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از اعتراضات در ایران، بر ضرورت جلوگیری از تلفات بیشتر و رعایت حق تجمعات مسالمت‌آمیز تأکید کرد.
وزیر امور خارجه ایران: طرح صلح مبتنی بر زور ترامپ، بازگشت به قانون جنگل است
وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از رویکرد رئیس‌جمهور آمریکا در طرح مفهوم صلح با زور، این نگاه را مغایر با حقوق بین‌الملل توصیف و تأکید کرد چنین رویکردی دستاوردهای نظام بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم را تضعیف می‌کند.
