خاورميانه
گزارش ویژه
تحلیل
منطقه
فرهنگ و هنر
سیاست
ترکیه
خاورميانه
OPINION
رئیس ستاد ارتش لبنان: مرحله نخستِ طرح خلع سلاح رو به پایان است
رئیس ستاد ارتش لبنان اعلام کرد مرحله نخست طرح، که جمعآوری سلاحها از مناطق جنوب لیتانی تا پایان سال ۲۰۲۵ را پیشبینی میکند، در آستانه تکمیل است و آمادگیها برای مراحل بعدی ادامه دارد.
OPINION
اسرائیل در سال ۲۰۲۵، ۴۲ خبرنگار فلسطینی را بازداشت کرد
سندیکای خبرنگاران فلسطینی در غزه اعلام کرد اسرائیل در سال ۲۰۲۵، ۴۲ خبرنگار فلسطینی از جمله هشت زن را بازداشت کرده است.
یکی از اسرای فلسطینی در زندان اسرائیل در جنوب این کشور جان باخت
دبیرکل سازمان ملل متحد تصمیمهای کنست اسرائیل علیه اونروا را محکوم کرد
بیش از ۷ هزار دانشآموز و کادر آموزشی فلسطین در سال ۲۰۲۵ کشته شدهاند
قطع دسترسی اسرای فلسطینی به آب آشامیدنی در زندانهای اسرائیل
اسرائیل در سال ۲۰۲۵، ۴۲ خبرنگار فلسطینی را بازداشت کرد
سندیکای خبرنگاران فلسطینی در غزه اعلام کرد اسرائیل در سال ۲۰۲۵، ۴۲ خبرنگار فلسطینی از جمله هشت زن را بازداشت کرده است.
یکی از اسرای فلسطینی در زندان اسرائیل در جنوب این کشور جان باخت
دبیرکل سازمان ملل متحد تصمیمهای کنست اسرائیل علیه اونروا را محکوم کرد
بیش از ۷ هزار دانشآموز و کادر آموزشی فلسطین در سال ۲۰۲۵ کشته شدهاند
قطع دسترسی اسرای فلسطینی به آب آشامیدنی در زندانهای اسرائیل
زخمیشدن ۱۵ فلسطینی در حملات شهرکنشینان اسرائیلی به کرانه باختری اشغالی
در ادامه افزایش خشونتها در کرانه باختری اشغالی، شهرکنشینان اسرائیلی با پشتیبانی نیروهای نظامی، دستکم ۱۵ فلسطینی را زخمی کردند و در یک اتفاق جداگانه به مسجدی در سلفیت تعرض شد.
یورش نیروهای اسرائیلی به منطقهای در استان درعای سوریه
رسانههای سوری از یورش نیروهای اسرائیلی به حوضه یرموک در استان درعا در جنوب سوریه خبر دادند؛ اقدامی که منابع سوری از آن بهعنوان تازهترین نقض حاکمیت سوریه یاد کردهاند.
شورای انتقالی جنوب یمن از تعلیق فعالیتهای فرودگاه بینالمللی عدن خبر داد
شورای انتقالی جنوب یمن اعلام کرد فعالیتهای فرودگاه بینالمللی عدن متوقف شده است؛ در حالی که مقامهای یمنی روایتهای متفاوتی درباره محدودیتهای اعمالشده بر این فرودگاه ارائه میکنند.
گزارش رسمی غزه از افزایش کشتهشدگان حملات اسرائیل
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد شمار کشتهشدگان حملات اسرائیل به غزه با افزایش دو نفر دیگر در ۲۴ ساعت گذشته، به ۷۱ هزار و ۲۷۱ نفر رسیده است.
بیانیه مشترک ترکیه و ۷ کشور دیگر در حمایت از دسترسی بدون مانع کمک به غزه
این بیانیه مشترک در پی تصمیم اسرائیل برای لغو مجوز فعالیت ۳۷ سازمان بینالمللی امدادرسان فعال در غزه و کرانه باختری اشغالی صادر شده است.
اسرائیل در سال ۲۰۲۵، ۴۲ خبرنگار فلسطینی را بازداشت کرد
سندیکای خبرنگاران فلسطینی در غزه اعلام کرد اسرائیل در سال ۲۰۲۵، ۴۲ خبرنگار فلسطینی از جمله هشت زن را بازداشت کرده است.
یکی از اسرای فلسطینی در زندان اسرائیل در جنوب این کشور جان باخت
دبیرکل سازمان ملل متحد تصمیمهای کنست اسرائیل علیه اونروا را محکوم کرد
بیش از ۷ هزار دانشآموز و کادر آموزشی فلسطین در سال ۲۰۲۵ کشته شدهاند
قطع دسترسی اسرای فلسطینی به آب آشامیدنی در زندانهای اسرائیل
اسرائیل در سال ۲۰۲۵، ۴۲ خبرنگار فلسطینی را بازداشت کرد
سندیکای خبرنگاران فلسطینی در غزه اعلام کرد اسرائیل در سال ۲۰۲۵، ۴۲ خبرنگار فلسطینی از جمله هشت زن را بازداشت کرده است.
یکی از اسرای فلسطینی در زندان اسرائیل در جنوب این کشور جان باخت
دبیرکل سازمان ملل متحد تصمیمهای کنست اسرائیل علیه اونروا را محکوم کرد
بیش از ۷ هزار دانشآموز و کادر آموزشی فلسطین در سال ۲۰۲۵ کشته شدهاند
قطع دسترسی اسرای فلسطینی به آب آشامیدنی در زندانهای اسرائیل
بارگذاری بیشتر
1x
00:00
00:00