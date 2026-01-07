رئیس ستاد ارتش لبنان: مرحله نخستِ طرح خلع سلاح رو به پایان است

رئیس ستاد ارتش لبنان اعلام کرد مرحله نخست طرح، که جمع‌آوری سلاح‌ها از مناطق جنوب لیتانی تا پایان سال ۲۰۲۵ را پیش‌بینی می‌کند، در آستانه تکمیل است و آمادگی‌ها برای مراحل بعدی ادامه دارد.