دیدار ترامپ و الشرع در کاخ سفید و آینده سوریه
روز دوشنبه، دهم نوامبر، کاخ سفید میزبان احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه بود. تی‌آرتی فارسی در گفت‌وگو با دکتر آیحان ساری و دکتر مصطفی جانر به بررسی ابعاد مختلف این دیدار پرداخت.
گزارش ویژه - آیا منطقه در آستانه جنگی تازه قرار دارد؟
در ارزیابی تحولات اخیر میان ایران و اسرائیل، دکتر سرحان آفاجان مدیر مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا در گفت‌وگو با تی‌آرتی فارسی احتمال وقوع جنگ تازه در آینده نزدیک را کم می‌داند؛ اما هشدار می‌دهد که خطر افزایش تنش و تغییر روند وجود دارد.
تزریق طلا به چشم؛ روشی نوین برای بازیابی بینایی
محققان با بهره‌گیری از تزریق نانوذرات طلا و تحریک آن با نور مادون قرمز، روشی نوآورانه و انقلابی برای بازگرداندن بینایی میلیون‌ها نفر در جهان ارائه می‌دهند.
خلع سلاح حزب‌الله و آینده لبنان
موضوع خلع سلاح حزب الله لبنان به یکی از اصلی‌ترین مباحث سیاسی لبنان و منطقه در هفته‌های اخیر تبدیل شده است. تی‌آرتی فارسی در گفت‌وگو با طوبی ییلدیز، کارشناس بنیاد مطالعات ترکیه، به بررسی جوانب مختلف این موضوع پرداخت.
چه آینده‌ای در انتظار مکانیسم ماشه است؟
با نزدیک‌شدن به انقضای مکانیسم ماشه، سرنوشت این سازوکار و پیامدهای احتمالی آن برای ایران و منطقه در کانون توجه قرار گرفته است. دکتر مصطفی جانر در گفت‌وگو با تی‌آرتی فارسی هشدار می‌دهد فعال‌شدن آن دیپلماسی را مسدود و تنش‌ها را تشدید می‌کند.
