چه آینده‌ای در انتظار مکانیسم ماشه است؟

با نزدیک‌شدن به انقضای مکانیسم ماشه، سرنوشت این سازوکار و پیامدهای احتمالی آن برای ایران و منطقه در کانون توجه قرار گرفته است. دکتر مصطفی جانر در گفت‌وگو با تی‌آرتی فارسی هشدار می‌دهد فعال‌شدن آن دیپلماسی را مسدود و تنش‌ها را تشدید می‌کند.