علم‌وفناوری

جیمیل در آستانه تغییر؛ قابلیت ویرایش آدرس ایمیل در دستور کار گوگل
شرکت گوگل اعلام کرد در حال آماده‌سازی قابلیتی جدید برای جیمیل است که به کاربران اجازه می‌دهد بتوانند آدرس ایمیل خود را تغییر دهند.
مجله تایم «معماران هوش مصنوعی» را به‌عنوان شخصیت سال ۲۰۲۵ معرفی کرد
مجله تایم با اشاره به تأثیر گسترده هوش مصنوعی بر جهان، معماران این فناوری را به‌عنوان شخصیت سال ۲۰۲۵ انتخاب کرد و نقش آنان را در شکل‌دهی به عصر ماشین‌های اندیشمند تعیین‌کننده دانست.
آغاز هشتمین اجلاس تیک‌آف استانبول با حضور صدها استارتاپ و سرمایه‌گذار بین‌المللی
هشتمین نشست تیک‌آف استانبول با مشارکت بیش از ۵۰۰ استارتاپ از ۴۰ کشور و ۲۵۰ سرمایه‌گذار آغاز شد؛ رویدادی که در آن جدیدترین تحولات هوش مصنوعی، فین‌تک و نوآوری‌های جهانی بررسی می‌شود و سخنرانی‌های مقامات و کارشناسان برنامه را شکل می‌دهد.
دسترسی به اسنپ‌چت در روسیه مسدود شد
خدمت فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه‌های جمعی روسیه اعلام کرد دسترسی به اسنپ‌چت در این کشور به‌دلیل استفاده از این پلتفرم برای سازمان‌دهی و اجرای فعالیت‌های تروریستی و دیگر جرایم مسدود شده است.
رکورد در صادرات صنایع دفاعی و هوانوردی ترکیه با رشد ۳۰ درصدی
صادرات صنایع دفاعی و هوانوردی ترکیه در دوره ژانویه تا نوامبر با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته به ۷ میلیارد و ۴۴۵ میلیون دلار رسید و تمامی رکوردهای سالانه پیشین را پشت سر گذاشت.
ترکیه ماهواره اینترنت اشیای لونا -۱ را با فالکون-۹ به فضا فرستاد
آسلسان اعلام کرد ماهواره اینترنت اشیای مدار پایین لونا-۱ با موشک فالکون-۹ به فضا پرتاب و اولین سیگنال‌های تله‌متری آن در ایستگاه زمینی آنکارا دریافت شده است.
