آغاز هشتمین اجلاس تیک‌آف استانبول با حضور صدها استارتاپ و سرمایه‌گذار بین‌المللی

هشتمین نشست تیک‌آف استانبول با مشارکت بیش از ۵۰۰ استارتاپ از ۴۰ کشور و ۲۵۰ سرمایه‌گذار آغاز شد؛ رویدادی که در آن جدیدترین تحولات هوش مصنوعی، فین‌تک و نوآوری‌های جهانی بررسی می‌شود و سخنرانی‌های مقامات و کارشناسان برنامه را شکل می‌دهد.