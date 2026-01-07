تحلیل
جنگ سایبری با هوش مصنوعی: تهدیدی تازه برای امنیت جهانی
جنگهای سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی تهدیدی جدی برای امنیت زیرساختهای حیاتی و ثبات جهانی محسوب میشوند. پیشرفت سریع این فناوریها دولتها را به افزایش تدابیر امنیتی واداشته است.
آغاز هشتمین اجلاس تیکآف استانبول با حضور صدها استارتاپ و سرمایهگذار بینالمللی
هشتمین نشست تیکآف استانبول با مشارکت بیش از ۵۰۰ استارتاپ از ۴۰ کشور و ۲۵۰ سرمایهگذار آغاز شد؛ رویدادی که در آن جدیدترین تحولات هوش مصنوعی، فینتک و نوآوریهای جهانی بررسی میشود و سخنرانیهای مقامات و کارشناسان برنامه را شکل میدهد.