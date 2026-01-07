گزارش ویژهتحلیلمنطقهفرهنگ و هنرسیاستترکیه
بیانیه شورای دفاع ایران درباره تهدیدات خارجی و خط قرمزهای امنیتی تهران
دبیرخانه شورای دفاع ایران با صدور بیانیه‌ای هشدار داد هرگونه تعرض یا ادامه رفتارهای خصمانه علیه این کشور، با واکنشی متناسب، قاطع و تعیین‌کننده روبه‌رو خواهد شد.
کوبا خواستار اقدام جمعی منطقه‌ای در برابر تهدیدهای آمریکا علیه ونزوئلا شد
رئیس‌جمهور کلمبیا در واکنش به تهدیدهای ترامپ: برای دفاع از وطن سلاح برمی‌دارم
آمریکا در حال انجام برنامه‌ریزی‌های اولیه برای بازگشایی سفارت خود در ونزوئلا
قوه قضاییه ایران: حکم اعدام متهم به جاسوسی برای موساد اجرا شد
قوه قضائیه ایران اعلام کرد حکم اعدام علی اردستانی، متهم به جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی و امنیتی موساد، در بامداد چهارشنبه ۷ ژانویه به اجرا درآمد.
مادورو در نخستین جلسه دادگاه نیویورک اتهامات «تروریسم مواد مخدر» را نپذیرفت
رئیس‌جمهور ربوده‌شده ونزوئلا، که مدعی است در عملیاتی نظامی از سوی نیروهای آمریکا از کشورش منتقل شده، در دادگاهی در نیویورک حاضر شد و با رد اتهامات «تروریسم مواد مخدر»، خود را همچنان رئیس‌جمهور این کشور دانست.
حمله به کاروان نظامی در نیجریه؛ چندین سرباز جان باختند
در شمال‌شرق نیجریه، دست‌کم ۹ سرباز این کشور در پی برخورد کاروان نظامی با یک مین زمینی و سپس تیراندازی افراد مسلح در ایالت بورنو جان باختند و چند نفر دیگر زخمی شدند.
بیست‌وشش کشور اتحادیه اروپا پس از مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا خواستار رعایت حقوق بین‌الملل شدند
بیست‌وشش کشور عضو اتحادیه اروپا پس از مداخله نظامی ایالات متحده در ونزوئلا، با صدور بیانیه‌ای مشترک، خواستار خویشتنداری طرف‌ها و رعایت اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد شدند.
سازمان ملل: نزدیک به ۶۵ هزار نفر به دلیل ناامنی در کردفان سودان آواره شدند
کشته‌شدن دو فلسطینی دیگر در حمله اسرائیل به پناهگاه آوارگان در غزه
حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان؛ نقض آتش‌بس همچنان ادامه دارد
وزیر امور خارجه ایران: طرح صلح مبتنی بر زور ترامپ، بازگشت به قانون جنگل است
برنامه تاجیکستان برای افتتاح بیش از ۲۰۰ فضای آموزشی در سال ۲۰۲۶
دیدار ترامپ و الشرع در کاخ سفید و آینده سوریه
