کوبا خواستار اقدام جمعی منطقهای در برابر تهدیدهای آمریکا علیه ونزوئلا شد
وزیر امور خارجه کوبا با محکوم کردن حملات اخیر ایالات متحده به ونزوئلا، بر ضرورت اقدام جمعی کشورهای منطقه برای دفاع از استقلال و حاکمیت آمریکای لاتین و کارائیب تأکید کرد و این اقدامات را تهدیدی علیه همه جریانهای سیاسی و ایدئولوژیک دانست.
آتشفشانهای ایران؛ تهدیدی پنهان برای شهرهای پرجمعیت
ایران بر کمربند فعال زلزله و آتش قرار دارد، جایی که کوههایی چون دماوند، سبلان و تفتان، هرچند سالها است خاموشاند، اما شواهد علمی نشان میدهد فعالیت درونی آنها ادامه دارد و پایش مستمر آنها ضرورت دارد.
